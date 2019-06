Na prvem soočenju blestela Warrenova, Trump se je ob gledanju dolgočasil

Prvih 10 kandidatov za demokratskega predsedniškega kandidata na volitvah leta 2020 se je pomerilo v prvem televizijskem soočenju, in sicer v Miamiju na Floridi. Danes zvečer se bo sicer pomerila še druga deseterica na čelu z vodilnima kandidatoma, nekdanjim podpredsednikom ZDA Josephom Bidnom in senatorjem iz Vermonta Berniejem Sandersom.

V središču pozornosti na prvem soočenju je bila demokratska senatorka Elizabeth Warren, katere priljubljenost strmo narašča. Bila je ena od le dveh kandidatov, ki so podprli javno zdravstvo in bili za ukinitev zasebnega. "Veliko politikov je, ki pravijo, da to ni mogoče. Kar želijo povedati je, da se za spremembe ne bodo borili," je dejala. Javno zdravstvo je temeljna človekova pravica in borila se bom za to, je še poudarila.

Pri tem jo je podprl samo župan New Yorka Bill de Blasio, medtem ko jo je nekdanji kongresnik John Delaney opozoril, naj ne odpravi trenutnega sistema, ki deluje za mnoge Američane.