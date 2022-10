Prvo srečanje vseh parlamentarnih strank na pobudo Roberta Goloba

Če na volitvah prijateljstva in sodelovanja med levimi in desnimi vsaj praviloma ni, bi se tokrat vendarle lahko poenotili pri drugih temah, o katerih se veliko govori, a običajno bolj malo dejansko naredi. Gre za spremembe slovenske ustave, kjer predlogi v parlamentu za sprejem potrebujejo podporo dveh tretjin poslancev. Na to temo so se v ponedeljek na povabilo predsednika vlade prvič sestale vse parlamentarne stranke, med njimi tudi prvak SDS-a Janez Janša. Bolj kot konkretnim usklajevanjem je bilo srečanje namenjeno ugotavljanju pripravljenosti na sodelovanje pri sprejemanju sprememb, ki so bile na meniju že nič koliko prejšnjih vlad. A tokrat je po besedah premierja Roberta Goloba situacija bolj ugodna.