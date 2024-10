Prvo študijsko leto za približno 12.300 brucev in bruck

Približno 56.400 študentov in študentk začenja novo študijsko leto. Čisto prvo bo za približno 12.300 brucev in bruck, ki so se najraje vpisali na umetniške in športne programe, na psihologijo in zdravstvo. Manj zanimanja je bilo letos za poslovne in upravne vede ter kmetijstvo, še vedno je premalo študentov tudi na Pedagoški fakulteti.