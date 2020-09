Prvošolček Jakob vesel, da bo lahko v šoli spoznal nove prijatelje

Se še spomnite, kakšen je bil vaš prvi šolski dan oziroma kako je bilo, ko ste svojega otroka prvič pospremili v šolo? Letos je v šolo z rumeno rutko prvič zakorakalo 21.366 otrok. Vsi starši pa so tokrat prvič za svojega prvošolca dobili dela prost dan. Čeprav so morali otroci nositi maske, pa se je s prvim dnem šole zanje odprl popolnoma nov svet, dobili so nove sošolke in sošolce, nove učitelje. V Celju smo pred odhodom v šolo obiskali prvošolčka Jakoba in njegovo družino.