Psička Poly je navdušena surferka

V teh dneh prihaja pasja vročina, zato se zagotovo prileže ohladitev. To velja tudi za štirinožne prijatelje. Korak naprej pa sta šla Izraelec Nir in njegova psička, mešanka Poly, oba sta namreč navdušena surferja. To ni mučenje psa, kritike zavrača lastnik, saj Poly na deski v vodi preživi dve uri na dan in Nir pravi, da jo težko spravi z vode.