Psihiatri opažajo razvoj novih duševnih stanj, povezanih s koronačasom

Izguba služb, osamljenost in nepredvidljiva prihodnost nekatere potisnejo na rob. Med štirimi stenami se razvijajo ali še poglabljajo depresija, anksiozne motnje in odvisnosti. Slednje v zmanjšani meri zdravijo v psihiatričnih bolnišnicah zaradi pomanjkanja prostorov in kadra, ki so ga odstopili za zdravljenje covidnih pacientov. Čeprav ne beležijo večjega števila pacientov, pa do hospitalizacij zdaj pride, ko so ti že povsem na robu. Pričakujejo pa da bodo stiske privrele na dan šele, ko se bodo razmere umirile. Razvijajo se tudi nova duševna stanja, povezana s koronačasom, ki se odražajo v družbi – nestrpnost in impulzivno vedenje.