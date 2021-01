'Kvaliteta osvojenega znanja ni primerljiva s tisto, ki bi jo otroci osvojili v šolah'

Kakšne bitke bijejo starši, kakšne otroci in kako je po dveh mesecih in pol videti življenje šolarja in družine? Kakšne posledice pušča na šolarjih dejstvo, da nimajo socialnega stika? Psihologi in pediatri opozarjajo na konkretne posledice: kaže se porast samopoškodb, tesnobe in depresije. Vlada medtem sprošča ukrepe ne glede na prvoten načrt sproščanja, otroci pa ostajajo doma. Kaj pravi ministrica Simona Kustec, bo tako tudi za šolarje?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:28 audio-control-play-line Iz SVETA: Simona Kustec o stiskah otrok 02:41 audio-control-play-line Iz SVETA: Stiske otrok in staršev icon-chevron-left icon-chevron-right