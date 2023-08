Psihološka pomoč ljudem po travmatičnih poplavah

Zares neverjetne so zgodbe o preživetju, ki jih poslušamo te dni, a tako travmatične izkušnje bodo na ljudeh pustile tudi posledice. Kako hude bodo posledice na ljudeh, ne zgolj finančne, ampak tudi psihološke, potem ko so prenekateri zrli smrti v oči ali pa so gledali, kako jim voda odnaša vse, za kar so v življenju garali in v kar so vlagali? To so namreč trenutki, ki pri človeku lahko pustijo trajne posledice, to še posebej velja za otroke. Zato so se strokovnjaki na področju psihologije nemudoma organizirali, zaživele so tudi že telefonske številke, kamor lahko ljudje pokličejo, ko je stiska prevelika. Psihologi pa starše opozarjajo, naj, četudi morajo reševati stanovanjski problem, ne spregledajo stisk otrok.