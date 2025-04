Psihoterapija po novem prek napotnice

Vedno več ljudi, mladih in starejših, čuti različne psihične težave, zaradi katerih iščejo pomoč. Za pogovor s psihoterapevti pogosto plačujejo ogromno denarja. Po novem bi lahko k psihoterapevtu šli prek napotnice. Na vladi so po dolgotrajnih dogovarjanjih sprejeli predlog zakona, da bo psihoterapija končno postala del javnega zdravstva. Psihoterapevti bodo morali biti ustrezno izobraženi in včlanjeni v posebno zbornico, ki bo skrbela za to, da delajo strokovno in po pravilih.