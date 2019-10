Ptica trčila z boeingom 737, incident pa je ujela pilotova kamera

Incident naj bi se zgodil pri eni od letalskih družb v Rusiji, letalo pa naj bi bil boeing 737, poročajo ruski mediji. Pilot je dogodek ujel, medtem ko je snemal pogled iz pilotske kabine, ko se je nenadoma pojavila ptica. Letalo je nato trčilo v nesrečno pernato bitje, ki se je razletelo po vetrobranskemu steklu. Ob udarcu se slišita glasen udarec in pilotov vzklik: "Oh, sranje!". Ni jasno, ali je ob tem prišlo do poškodbe polikarbonatnih oziroma akrilnih površin, iz katerih je narejeno vetrobransko "steklo" na letalih.

Med najbolj slavnimi uspešnimi zasilnimi pristanki zaradi trka s pticami je bil znameniti "čudež na reki Hudson." Na letalu je bilo 150 potnikov in pet članov posadke. Airbus A320, ki ga je pilotiral kapitan Chesley Burnett Sullenberger III ., bolj znan kot Sully, je bil pri svojih 57 letih prepričan, da bo to še en rutinski polet več v odlični letalski karieri, ki se je počasi iztekala.

Letalo, namenjeno v Charlotte v ameriški Severni Karolini, je poletelo z newyorškega letališča LaGuardia. A že 90 sekund po vzletu so se začele težave, ko je trčilo v jato gosi. Bližnja srečanja letal in ptic sicer niso tako redka. Ameriški urad za letalstvo (FAA) je na primer samo od leta 1998 pa do 2004 zabeležil več kot 56.000 primerov, ko so letala imela težave zaradi ptic. Od leta 1975 naj bi te živali zakrivile pet velikih nesreč. A tokrat so se ptice zapletle v oba motorja, počilo je, zasmrdelo po "goseh, ki se žgejo", je kasneje v enem od številnih intervjujev dejal Sully, letalo pa je izgubilo moč. Uspešno je pristal na reki Hudson in s tem rešil življenja vseh ljudi na krovu.