Ptičarka Puma: psička ni prestala policijskega izpita, zdaj išče nov dom

Tisti, ki se lahko sprehajate in si na sprehodih želite družbe, se morda ujamete s čistokrvno nemško ptičarko Pumo. Osem mesecev stari psički sicer ni uspelo prepričati policistov, da je primerna za delo v Policiji, a če z njo ne mislite loviti roparjev in iskati eksploziva, boste nad iskrivo psičko navdušeni. Psom, ki na policijskih izpitih niso uspešni, namreč začnejo iskati nov dom in to bi lahko za Pumo postala tudi vaša zelenica pred hišo.

