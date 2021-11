V času, ko se ptice selijo na jug, se pri nas ustavijo in si naberejo moči tudi vrste, ki jih sicer težko opazimo v relativno hladnem okolju. Nebo nad Cerkniškim jezerom so v zadnjih dneh prečili številni žerjavi, mimoidoči pa so imeli priložnost opazovati njihov poseben značaj. Velikim sivim pticam so se za kratek čas pridružili tudi eksotični plamenci.