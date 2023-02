Po nedeljski veliki karnevalski povorki so ptujske ulice v ponedeljek zavzeli še najmlajši, vrtčevski otroci drugega starostnega obdobja. Otroške pustne povorke se je udeležilo več kot 1100 otrok iz številnih vrtcev z vseh koncev Slovenije. Skupinske maske, ki so jih predstavili, pa so nekateri izmed njih v vrtcu izdelovali kar sami.

