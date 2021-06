Ptujski podjetniki in obrtniki pomagali pri obnovi hiše, ki jo je uničil požar

Petčlanski družini Bedrač iz Vidma pri Ptuju je junija lani požar uničil velik del domovanja. Kljub temu, da je pomoč hitro stekla in da se je odzvalo precej ljudi, se je negotov čas korone kljub vsemu precej poznal. Preko Rdečega križa so namreč zbrali vsega okoli 12 tisoč evrov pomoči. Potem pa je rokave nesebično zavihalo 12 različnih ptujskih obrtnikov in podjetnikov, vsak je prispeval svoje in družina ima danes znova svoj dom.

icon-expand