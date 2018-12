Vi za punčko odštejete 35 evrov, kitajska delavka pa dobi cent

Večina spletnih trgovin je razprodala vse punčke, do božiča pa nestrpno pričakujejo novo zalogo. Vsako poletje, ko je višek sezone izdelave igrač, se dnevno iz tovarne odpelje 2.400 bleščeče zavitih punčk z gostimi rdečimi lasmi in svetlečim repom, ki se v božični različici spremeni v neke vrste božično kroglo.

Raziskava kitajske organizacije za zaščito pravic delavcev in delavk pod okriljem Guardiana razkriva dokaze o nelegalnih nadurah, izčrpanosti delavk in manj kot evrski urni postavki. Ženske, ki izdelujejo igrače, nimajo pravice do dopusta, prazničnih dni, bolniške, poleg tega so fizično in psihično bolne. Zaznani so številni primeri, ko so delavke odpustili ali šikanirali, ker so bile na bolniški več kot tri dni.

Delavke so morale na delo prihajati pred uradnim začetkom delovnega časa, mnoge od njih so bile izgorele zaradi dolgega delavnika. Fotografije prikazujejo, kako delavke zaradi utrujenosti med kratkimi odmori spijo ali počivajo.

Inšpektorica iz človekoljubne organizacije Solidar Suisse, ki se bori za dostojno obravnavo delavcev, se je za mesec dni pridružila delavkam v proizvodni enoti, kjer izdelujejo Disneyjevo Arielo. Ugotovila je, da so na dan delavke v povprečju naredile od dve do pet nadur in da je včasih z vključenimi vikendi število njihovih nadur na mesec poskočilo celo na 175, kar je petkrat več od zakonsko predpisanih 36 dovoljenih nadur na Kitajskem.

Delavke v tovarni so razkrile, da so oddelale kar 175 nadur mesečno z le enim prostim dnem v tem obdobju, kar je, kot piše Guardian,kršitev kitajske delavne zakonodaje.

Inšpektorica je v svojem dnevniku zapisala: "Veliko delavk je bilo starejših in so pri delu potrebovale očala. Delale so zelo previdno in hitro, a kljub temu so njihovi nadzorniki nad njimi pogosto povzdigovali glas, naj delajo hitreje. Delavke so po tem le tiho nadaljevale svoje delo."

'Čas je, da podjetja dobiček delijo z delavci'

Simone Wasman iz organizacije Solidar Suisse je velika mednarodna podjetja z igračami pozvala, naj del svojega dobička delijo s svojimi delavci: "Otroci obožujejo božič, a radi bi, da njihovi starši razumejo, da v tovarni igrač ni prav nobene božične čarovnije. Igrače so narejene na račun delavcev, ki nelegalno delajo nadure za le nekaj centov. Za njih je božič le dan bede. V tovarnah nadur ne delajo, ker bi si to želeli, ampak, ker je to edini način, da lahko zaslužijo dovolj za preživetje."

Organizacija opozarja, da bi si podjetja lahko privoščil pritisk na tovarne in tudi sama prispevala za povišanje njihovih plač: "Čas je, da podjetja vrnejo nekaj ljudem, ki so odgovorni za njihov dobiček. Nekaj centov manj v blagajni podjetja od vsake prodane punčke bi delavkam mogoče vrnilo dostojno življenje."

Iz Disneyja so se odzvali, da so njihove igrače certificirane, ki zagotavlja etično proizvodnjo in odgovorno ravnanje z delavci, a da bodo primer preverili. Prav tako so za Guardian to zatrdili tudi izdajalci etičnega certifikata ICTI, ki bo po njihovih navedbah takoj uvedel preiskavo v tovarni.