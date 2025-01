Puške in bombe končno potihnile, družine ponovno objele svoje ljubljene

Hamas je izpustil prve tri talke, odzvala se je tudi izraelska stran in izpustila 90 Palestincev, večinoma žensk in mladoletnikov. V prihodnjih dneh naj bi se domov vrnile še štiri izraelske talke. Gre za prvi del dogovora, doseženega v sredo v Katarju. V prihodnjih šestih tednih se pričakuje, da bo Hamas izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, Izrael pa okrog tisoč Palestincev. V naslednjih dveh fazah se bo vračanje talcev nadaljevalo in ko se bodo izraelske sile umaknile, se bo začela obnova uničene Gaze, kamor je že prišlo več 100 prvih tovornjakov pomoči.