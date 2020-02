Hosni Mubarak: Od spoštovanega voditelja do osovraženega zapornika

Umrl je Hosni Mubarak , ki je Egiptu vladal skoraj 30 let. Kdo je bil Mubarak in zakaj je njegov narod zahteval, da se odreče predsedniškemu stolčku? Zakaj je egiptovsko sodišče obsodilo Mubaraka na dosmrtno ječo?

Mubarak se je rodil leta 1928 v vasi v bližini Kaira. Svojo kariero je začel kot poveljnik zračnih sil, nato pa ga je takratni egiptovski predsednik Anvar al Sadat imenoval za podpredsednika. Leta 1981, in sicer le osem dni po Sadatovi smrti, je Mubarak prevzel predsedniški položaj. Sadata so umorili člani islamske militantne skupine, saj niso bili zadovoljni z mirovnim sporazumom, ki ga je sklenil z Izraelom. Atentatorji so v takratnega predsednika streljali na vojaški paradi, ki se je odvijala v egiptovski prestolnici, poleg njega pa je sedel Mubarak, ki je imel, tako pravijo poznavalci, gromozansko srečo, da tudi sam ni padel pod streli napadalcev.

Redki so takrat verjeli, da bo dokaj neznani in nevidni podpredsednik na svojem položaju zdržal tako dolgo. Preživel naj bi najmanj šest poskusov atentata, najdrznejši pa se je zgodil leta 1995 v etiopski prestolnici Adis Abebi, ko se je Mubarak udeležil vrha afriških držav. Napadalci so takrat streljali na konvoj vozil, v katerem je bil tudi avtomobil z Mubarakom.

O Mubarakovem zasebnem življenju je malo znanega, saj ga je zelo skrbno skrival pred očmi javnosti. Mož in oče dveh sinov je ustvaril podobo osebe, ki zagovarja zdrav način življenja brez nikotina in alkohola. Njegov urnik se je začenjal že ob 6. uri, ko pa je bil mlajši, je dan obvezno začel s telovadbo.

Hosni Mubarak je med svojo vladavino poudarjal, da je zaveznik Zahoda. Američani so ga prijateljsko sprejeli, potoval je po svetu in obiskoval zahodne voditelje, ki so ga sprejemali z najvišjimi častmi. A doma se je moral boriti z opozicijo, ki ga je neštetokrat poskušala vreči z oblasti. Očitali so mu, da on, njegova družina in njegovi najbližji sodelavci ravnajo koruptivno.

Ustvarjanje močne dinastije Mubarak, ki vlada celotni državi, kršenje človekovih pravic, zapiranje oporečnikov in opozicijskih voditeljev … Svetovni voditelji so si pred temi rečmi zatiskali oči. V Mubaraku so namreč videli zanesljivega partnerja, ki so ga nagrajevali finančno in gospodarsko. Očitno tudi z orožjem, saj so vojaki in policisti med zadnjo egiptovsko revolucijo protestnike obmetavali s solzivcem ameriške proizvodnje.

Mubarak je od samega začetka vladal s trdo roko. Zatrjeval je, da je tako strog režim potreben zaradi obrambe pred islamskimi skrajneži in teroristi, ki so med drugim napadali tudi priljubljene turistične kraje. Po atentatu na Sadata leta 1981 so oblasti v državi razglasile izredne razmere. S tem je imel Mubarak kar tri desetletja zakonsko podlago za obračunavanje z opozicijo in ne s teroristi, so poudarjali njegovi nasprotniki. Z omenjenim zakonom so vsi v državi živeli brez določenih pravic, tudi teh, da množično zahtevajo odstop predsednika.