Putin: ZDA skušajo uveljaviti dominanco na Balkanu, kar vodi v destabilizacijo

Makedonski parlament je pretekli teden sprejel ustavne amandmaje v skladu s sporazumom z Grčijo o spremembi imena države v Republiko Severno Makedonijo. Svoje mnenje na spremembo imena je sedaj podal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki trdi, da želijo Združene države Amerike 'uveljaviti dominanco' na Balkanu, povečanje zahodnega vpliva v regiji, ki je nekdaj veljala za sod smodnika, pa naj bi le-to po Putinovih besedah destabiliziralo.

Ruski predsednik je kritiziral 'namerna prizadevanja za povečanje zahodnega vpliva' v delu sveta, ki ga Kremelj tradicionalno razume kot svoje vplivno območje: "Politika ZDA in nekaterih zahodnih držav na Balkanu, ki želijo povečati svojo prevlado v regiji, je velik destabilizacijski faktor. To bo sčasoma povečalo nezaupanje v Evropo in ustvarilo napetosti, ne pa povečalo stabilnosti," njegove besede povzema The Guardian.

Putinove izjave prihajajo v času pred njegovim napovedanim obiskom Srbije, tradicionalne največje in najbolj zveste ruske zaveznice v regiji. Ob tem je Putin obsodil tudi Natovo 'destruktivno' politiko širitve na nestabilnem Balkanu: "Večkrat smo ponovili, da vidimo Natovo širitev kot ostanek hladne vojne, kot nevedno in uničujočo vojaško in politično strategijo."