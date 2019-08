Putin naročil analizo in povračilne ukrepe po ameriški izstrelitvi nove manevrirne rakete

Spomnimo, da je v ponedeljek Pentagon potrdil, da so v zrak uspešno izstrelili novo manevrirno raketo srednjega dosega na otoku San Nicolas v Kaliforniji, raketa pa je po več kot 500 kilometrih letenja uspešno zadela svoj cilj . Gre za prvi tovrstni preizkus po dokončni odpovedi pogodbe pogodbe o prepovedi raket srednjega dosega (INF), ki sta jo leta 1987 podpisala takratni ameriški predsednik Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov . Veljati je prenehala z 2. avgustom, Washington je namreč trdil, da sporazum Moskva že dlje časa krši.

Vladimir Putin je ruskemu obrambnemu ministrstvu ter drugim vladnim agencijam naročil, naj pripravijo analizo, kakšno nevarnost za državo predstavlja ameriško testiranje nove manevrirne rakete srednjega dosega, ter da v skladu s tem pripravijo povračilne ukrepe, poroča Reuters. Ameriško testiranje po Putinovih besedah kaže na ambicije Bele hiše, da po svetu namestijo prej prepovedane rakete. "Kot veste, si nikoli nismo želeli, ne želimo, ne bomo se pustili vpletli v drago, ekonomsko izčrpajočo oboroževalno tekmo,"pa pravi Putin. A v luči nastalih razmer se je odločil za omenjeno analizo in pripravo povračilnih ukrepov.

Putin je danes dejal, da Rusija ne bo stala križem rok, glede ameriške napovedi o napotitvi novih raket v azijsko-pacifiško regijo pa je dejal, da bi to"vplivalo na naše temeljne interese, saj je blizu ruske meje". Poleg tega Rusija trdi, da bi ZDA lahko namestile nove manevrirne rakete v Romuniji in na Poljskem, zaradi česar sta s Kitajsko zahtevali sklic seje Varnostnega sveta ZN. "Vse to ne pušča nobenega dvoma, da je resnični namen Združenih držav (pri izstopu iz INF), da sami sebi razvežejo roke in po svetu namestijo prej prepovedane rakete,"pravi Putin. ZDA sicer trdijo, da trenutno nimajo načrtov za namestitev raket na območju Evrope.