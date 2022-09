Putin ob priključitvi štirih regij: 'Branili bomo svoje ozemlje na vse načine'

Ruski predsednik Vladimir Putin je na slovesnosti na moskovskem Rdečem trgu ob prisotnosti ruskega političnega vrha povedal, da ne obuja Sovjetske zveze, temveč le priključuje regije, kjer so se ljudje odločili, da bi bili radi del Ruske federacije. Po ruski ustavi priključena zemlja nikoli ne more biti del pogajanj, torej se Rusija priključenim ozemljem sploh ne more odpovedati. In to je tudi bistvo današnje priključitve, Putin namreč obrača retoriko: vsak napad na štiri regije bo po novem napad na Rusijo, četudi Ukrajina pravzaprav osvobaja svoje ljudi in svojo zemljo. V govoru ob priključitvi je Zahodu tudi očital, da je pohlepen in da želi Rusijo spremeniti v svojo kolonijo, in ga obtožil sabotaž na plinovodih Severni tok. Medtem pa se vojna s smrtnimi žrtvami nadaljuje.