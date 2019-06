Putin prejel kar 1,5 milijona vprašanj državljanov

Čeprav se Rusija sooča s številnimi mednarodnimi pritiski, se je televizijski šov predsednika začel predvsem z domačimi vprašanji, ki so se nanašala predvsem na gospodarski položaja države in državljanov.

Dejal je, da je gospodarstvo največji šok doživelo zaradi padcev cen nafte. Skušal je zmanjšati vplive sankcij zahodnih držav zaradi ukrajinske krize in priključitve Krima.

"Zdaj vidimo, da se je proizvodnja začela povečevati, inflacija se je znižala pod pet odstotkov, plače pa so se začele zviševati," je miril državljane. Vendarle bo treba spremeniti strukturo gospodarstva v bolj visokotehnoško, 'bolj digitalizirano', se je zavzel.

Na vrhu liste je bilo tudi vprašanje zdravstva, pri čemer so novinarji oddaje odšli v bolnišnice in spraševali zdravnike in druge uslužbence o njihovem delu. Putin je to v studiu pozorno opazoval. Nato so o zdravstvenem sistemu vprašali tudi pristojnega ministra. Putin je na koncu ocenil, da je v ruskem zdravstvenem sistemu sicer veliko težav, "vendar se ta panoga razvija".

Predsednik je odgovarjal tudi na vprašanja glede aktualnih tem v svetu, od ukrajinske krize do iranskega vprašanja. Meni, da reševanja konflikta na vzhodu Ukrajine brez neposrednega dialoga med Kijevom in uporniki ter brez uresničevanja mirovnih dogovorov iz Minska ne bo mogoče doseči.

Prepričan je, da so sankcije proti Rusiji – zlasti s strani ZDA – "velika napaka". "Upam, da bodo to nekega dne spoznali in to popravili," je dejal. ZDA so sicer proti Rusiji sankcije uvedle tako zaradi ukrajinske krize kot tudi zaradi vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Odzval se je tudi na rezultate nove preiskave sestrelitve malezijskega potniškega letala nad vzhodno Ukrajino leta 2014, ki je zahtevala 298 smrtnih žrtev. Kot je dejal, ta preiskava ni ponudila nobenega dokaza o krivdi Rusije.