Putin prelomil obljubo

Čimprejšnji konec vojne v Ukrajini. Za to si prizadeva Amerika, ki je predlagala popolno 30-dnevno prekinitev ognja. Ruski predsednik Vladimir Putin je po uri in pol trajajočem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sicer njegov predlog zavrnil in pristal na 30-dnevno ustavitev napadov na ukrajinsko energetsko omrežje. Po odmevnem pogovoru so iz Kremlja sporočili, da je Putin izdal ukaz vojski, naj preneha napadati cilje energetske infrastrukture. A je prelomil obljubo, saj so se le nekaj ur po končanem klicu zračni napadi nadaljevali tako na ozemlju Ukrajine kot tudi Rusije.