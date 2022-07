Putin: 'Rusija se z napadi na Ukrajino šele ogreva.'

Mineva 135. dan vojne v Ukrajini. Ruska vojska, ki je prejšnji teden prevzela nadzor nad celotno regijo Lugansk, zdaj vse sile usmerja v zavzetje Donecka. Najbolj na udaru so mesta in vasi okoli Slavjanska in Kramatorska na severu pokrajine. Ruske rakete so morile tudi v Harkovu na vzhodu države. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v nagovoru v dumi posmehoval in izzival Zahod, češ naj le poskusi poraziti Rusijo na bojišču. Dodal je še, da je invazija na Ukrajino šele začetek. Rusija se v Ukrajini šele ogreva, je dejal Putin v ostrem nagovoru parlamentarnim vodjem in dal vedeti, da dlje ko bo trajala vojna, manjše bodo možnosti za kakršna koli pogajanja.