Putin praznuje rojstni dan

Ruski predsednik Vladimir Putin praznuje 70. rojstni dan. Na oblasti je že 23 let, v katerih je gradil svoj kult osebnosti. Željan oblasti in prevlade je skoraj popolnoma zatrl rusko opozicijo. Nepopustljivo sledi svojemu cilju, veliki in močni Rusiji, po vzoru Sovjetske zveze. Nekateri ga zato občudujejo, drugi se bojijo, da bo šel predaleč in uporabil jedrsko orožje. Putin si je z vojnami pokoril Čečenijo in zasedel del Gruzije. Leta 2014 si je prilastil ukrajinski Krim. Zahod se je v začetku leta na drugo invazijo na Ukrajino odzval veliko bolj odločno. Rusija je v odgovor na oboroževanje Ukrajine in ostre sankcije zaprla plinsko pipo. Zaradi vojne v Ukrajini se svet sooča s prehransko, Evropa pa energetsko krizo. Voditelji Evropske unije so na neformalnem vrhu v Pragi razpravljali, kako omejiti cene plina.