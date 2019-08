Še zadnji mejnik letalstva: Qantas kmalu z 19-urnim letom?

Tri testne polete bodo izvedli še letos, na letalu pa bo v času potovanja le 40 potnikov in posadka. Testni potniki bodo zaposleni pri Qantasu, med poletom pa bodo na sebi nosili posebne naprave, ki bodo merile učinkovitost spanca, vpliv hrane in pijače na počutje in splošno zdravstveno stanje. S pomočjo naprav želijo v podjetju preveriti, ali lahko potniki in posadka "preživijo" to maratonsko potovanje.

Avstralski letalski prevoznik Qantas je sporočil, da bo v kratkem začel izvajati testne polete iz Sydneyja v New York in London. Če se bodo v podjetju po opravljenih testiranjih odločili, da poleta vključijo v svojo redno ponudbo, bosta veljala za najdaljša poleta na svetu brez postanka, ki bosta trajala predvidoma 19 ur.

"Ultra dolgi poleti ponujajo številna vprašanja o počutju in udobju potnikov ter posadke," je dejal direktor Qantasa Alan Joyce,ki je načrtovana maratonska poleta označil za "še zadnja mejnika letalstva". Kot je še zapisal v izjavi za javnost, bosta poleta trajala okoli 19 ur, odvisno od vetra in vremenskih pogojev.

V zadnjem času letalski prevozniki redno tekmujejo v ponudbi ultra dolgih poletov. Trenutno najdaljši polet na svetu je lani znova uvedel Singapore Airlines med Singapurjem in New Yorkom. Ta v povprečju traja 18 ur in 25 minut.

Najdaljši polet, ki ga trenutno ponuja Qantas je 17-urni let iz Pertha v London, Qatar Airlines pa 17 in pol ur trajajoč let iz Aucklanda v Doho.