Racman na zatožni klopi: 'Nisem kriv'

Na zatožno klop je vendarle sedel nekdaj uspešni in vplivni poslovnež Sergej Racman. Po kriminalistični preiskavi, ki je odkrila eno največjih zlorab žensk in prostitucije v zgodovini naše države, je namreč pobegnil v Kanado, kjer se je skrival skoraj leto in pol. Spomnimo, leta 2019 so do zob oboroženi policisti vstopili v klub Marina in odkrili, da naj bi tam v štirih letih več kot 400 žensk silili v spolne usluge. V kriminalni združbi, ki naj bi s tem zaslužila milijone, je bil tudi Sergej Racman.

