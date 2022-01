Radeški župan z zahvalo vsem, ki so rešili planinca iz Save

Več kot 25 gasilcev, reševalcev in policistov je prejšnji teden v Vrhovem v Občini Radeče ob reki Savi pomagalo planincu, ki mu je med upokojenskim izletom spodrsnilo in je padel v mrzlo reko Savo. V desetih minutah so moškega iz vode rešili gasilci in potapljači. Podhlajenega so oskrbeli reševalci, požrtvovalno delo vseh reševalcev pa je ganilo radeškega župana, ki se je vsem po vrsti iskreno zahvalil.