Rafael Nadal osvojil 14. lovoriko na Roland Garrosu

Kot mnogi športniki po zmagi pravijo, da ima zmaga poseben pomen zaradi vsega kar so prestali, da so se povzpeli na najvišjo stopničko in v zrak dvignili lovoriko, to zagotovo drži za Rafaela Nadala. Za svojo 14. lovoriko na Roland Garossu je nesporni kralj pariškega peska premagal 23 letnega norvežana Casperja Ruuda, za katerega je bil to prvi finale na turnirjih za grand slam in njun prvi medsebojni obračun. A za pot do vrha je tokrat moral prestati neznosne bolečine, sprejemati ekstremne odločitve, in na težki poti tudi puščal dvome o tem, da bo sploh še nadaljeval kariero.