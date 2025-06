Tragedija v Avstriji: streljanje na šoli terjalo najmanj enajst življenj

V v avstrijskem Gradcu je 21-letnik vstopil v srednjo šolo in začel streljati. Napad se je zgodil 10. ure dopoldne, v tragedijipa je življenje izgubilo vsaj 11 ljudi - devet dijakov, učiteljica in napadalec, ki si je sodil sam. Poleg tega je bilo v bolnišnice sprejetih 28 ranjenih, od katerih so vsaj štirje v kritičnem stanju. Po dosedanjih informacijah je napadalec streljal v dveh razredih, pri čemer naj bi bile nekatere od žrtev ustreljene v glavo. Po navedbah avstrijskih medijev je za streljanje odgovoren nekdanji učenec šole, ki naj bi bil žrtev medvrstniškega nasilja.