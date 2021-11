Rajčevič in Handanovič o vtisih igre z velikimi zvezdniki

V 4. krogu skupinskega dela Lige prvakov se bosta udarila lanski zmagovalec najelitnejšega klubskega tekmovanja Chelsea in Juventus. Ekipi prvih dveh mest skupine H sta se že srečali, takrat so z 1:0 slavili Torinčani. Pred tekmo smo se pogovarjali z nekdanjima igralcema nogometnega kluba Maribor Aleksandrom Rajčevičem in Jasminom Handanovičem, ki sta v sezoni 2014/2015 v skupinskem delu Lige prvakov z ekipo vijoličastih srečala prav s slovitim Chelsejem.