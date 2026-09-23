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Rajmond Debevec 26 let po zgodovinskem olimpijskem zlatu: Dosanjal sem svoje sanje leta 2000

Ljubljana, 23. 09. 2026 19.57 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
Svet na Kanalu A
Rajmond Debevec

Bilo je leto 2000. Olimpijske igre v avstralskem Sydneyju. Po dveh olimpijskih bronastih medaljah iz leta 1992 v Barceloni in dveh olimpijskih srebrnih medaljah 1996 v Atlanti, je najprej zadonela slovenska himna v čast zlatima veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku, le nekaj ur pozneje pa še zlatemu Rajmondu Debevcu na strelski tekmi.

To sta bili prvi dve zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo, zaradi katerih 23. septembra praznujemo Dan slovenskega športa. O spominih na ta dan, bogati športni karieri in slovenskemu športu smo se v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali z Rajmondom Debevcem.

Svojo olimpijsko pot je začel že davnega leta 1984 v Los Angelesu, nato pa je nanizal rekordnih osem zaporednih olimpijskih nastopov, kronanih z nepozabnim zlatom v Sydneyju. In ni se ustavil. Legenda slovenskega strelstva, olimpijski prvak, človek, ki dokazuje, da leta v športu niso razlog, da odnehaš. Debevec se lahko pohvali še z dvema olimpijskima bronoma iz Pekinga in Londona, a najbolj sentimentalna mu zagotovo pomeni zlato odličje: "Medalja je najtežja glede na vloženo delo. Najtežja je od vseh, kajti kolajno sem si želel že od rane mladosti, ko sem se začel ukvarjati s strelskim športom. Ur se ne da prešteti, ampak vložil sem vse v to in dosanjal svoje sanje leta 2000." Tisti dan je v finalu zadel tarčo, katere center je bil na razdalji petdesetih metrov velik kot kovanec za en cent.

Postojnčan obletnico svojega uspeha in državni praznik praznuje z gibanjem: "Zelo sem vesel, da je Dan slovenskega športa ravno na ta dan, torej na obletnico prvih dveh zlatih kolajn za samostojno Slovenijo. Praznujem ga pa pravzaprav tako, kot bi ga morali vsi Slovenci. Športno aktivno." Svoje puške še vedno ni vrgel v koruzo, saj se na ljubljanskem strelišču ravnokar pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo.

Dan slovenskega športa je opomnik, kako pomemben je šport ne samo na vrhunski ravni, ampak tudi za naše zdravje. Rezultate športnovzgojnega kartona in športno stanje med mladimi Debevec opisuje takole: "To me žalosti, a vsi vemo kaj so razlogi – elektronske naprave. Niso težava samo za otroke, ampak tudi za odrasle." Ob tem olimpijec priznava, da se tudi sam velikokrat zaloti pri prekomerni uporabi, a želi biti vzornik mlajšim: "Čim bolj moramo biti aktivni, da bodo otroci videli, da je v gibanju zdravje." Sam se sedaj tudi aktivno ukvarja s pohodništvom.

Seveda pa 63-letni strelec vidi tudi svetlo prihodnost in rezultate slovenskega športa: "Imamo izjemno uspešne športnike v zelo veliko športih. Postali smo uspešni tudi v ekipnih športih, kar prej v prejšnji državi ni bilo mogoč. Sedaj pa smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, da imamo odlične ekipe v košarki, odbojke in drugih športih. In imamo seveda tudi odlične trenerje, ki vzgajajo tekmovalce od mladih nog."

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St. Gallen
23. 09. 2026 20.28
Odermatt streljanja
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