Rajska italijanska plaža kmalu plačljiva

Potem ko so se domačini leta pritoževali zaradi turistov, ki množično jemljejo pesek, kamne in školjke s plaž in tako spreminjajo njihov videz, so leta 2017 sprejeli zakon, ki takšno početje strogo prepoveduje. Obravnava ga kot krajo, za kar je zagrožene do 3000 evrov globe.Letos avgusta so ujeli francoska turista, ki sta nameravala domov odnesti kar 40 kilogramov peska z ene od tamkajšnjih plaž.

Ostali turistično oblegani kraji v Italiji prihodnje poletje prav tako uvajajo vstopnine. Da bi omejili število dnevnih obiskovalcev, bodo v Benetkah od julija naprej pobirali vstopnino. Civita di Bagnoregio, majhna vasica na meji med Lacijem in Umbrijo, pa je vstopnino uvedla že leta 2013. Kot pravijo, je bil projekt izjemno uspešen.