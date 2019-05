Rajska plaža Maya bo zaprta do leta 2021

Omenjena plaža je postala znana leta 2000 zaradi filma Obala (The Beach), v katerem je igral priljubljeni igralecLeonardo DiCaprio. Na njej so se vsakodnevno gnetle množice turistov, ki so močno onesnaževale okolje.

Po podatkih Oddelka za narodni park, divji svet in ohranjanje narave (DNP) se je število obiskovalcev pred zaprtjem množilo na minuto in doseglo 5.000 na dan. Številni obiskovalci so bili dnevni izletniki iz Phuketa, ki je oddaljen slabo uro vožnje z gliserjem.