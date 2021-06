Rakete proti Belgijkam izgubile s kar 35 točkami razlike

Po otvoritveni zmagi naših Raket proti Turkinjam zdaj hladna prha in popoln polom proti Belgijkam. Na koncu so varovanke Damirja Grgiča izgubile s kar 35 točkami razlike, popolnoma neprepoznavne pa so bile od prve do zadnje minute. Največ točk za slovensko reprezentanco, ki jo v skupinskem delu čaka še obračun z Bosno in Hercegovino, je dosegla Eva Lisec, in sicer sedem.

icon-expand