Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Svet

Rakete Spike - izraelske ali ne?

Ljubljana, 27. 09. 2025 15.03 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
0

Vlada Roberta Goloba je 31. julija kot prva evropska vlada prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Ob tem naj bi Slovenija dosledno in načelno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava ter varstvo človekovih pravic. Toda, kako naj razumemo dejstvo, da vlada hkrati namenja 24 milijonov evrov za izraelske rakete Spike? Na ministrstvu za obrambo očitke zavračajo in poudarjajo, da gre za rakete, ki so izdelane na evropskih tleh. Vendar številni poznavalci opozarjajo, da gre pravzaprav za nedoslednost.

Spike je prenosni protioklepni raketni sistem tretje generacije z avtomatskim sledenjem tarče in visoko verjetnostjo zadetka. Uporablja se za uničevanje oklepnih vozil do 4.000 m, deluje podnevi, ponoči in ob slabši vidljivosti ter omogoča tudi boj proti helikopterjem in izbranim točkovnim ciljem.

"Gre za vprašanje naše nacionalne varnosti. To je tudi sistem, ki nam daje prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, kajti ta trenutni je novejše generacije, kot ga imajo druge države v naši neposredni soseščini," pojasnjuje obramboslovka Jelena Juvan.

Rakete Spike je zasnovalo izraelsko podjetje Rafael
Rakete Spike je zasnovalo izraelsko podjetje Rafael FOTO: Profimedia

Ministrstvo za obrambo (Mors) poudarja, da raket ne kupuje neposredno v Izraelu ter da Slovenska vojska (SV) protioklepni raketni sistem Spike uporablja že dve desetletji, saj gre za njen glavni protitankovski sistem.

Ministrstvo za obrambo je nakup raketnih sistemov Spike izvedlo že v letih 2022 in 2023 prek Natove agencije za nabave, v okviru partnerstva, v katerem sodeluje 13 držav članic zavezništva.  Kot so zapisali v pisnem odgovoru, so v proračunih za prihodnji dve leti predvidena sredstva za plačilo davka ob dobavah teh sistemov ter za nakup trenažerja in dodatne opreme, med katero so tudi tarčni sistemi in maskirne mreže. Dodajajo še, da nobene od te opreme ne bodo kupili v Izraelu ali pri izraelskih podjetjih.

Rakete je zasnoval izraelski Rafael

"EuroSpike je res podjetje, ki je v lasti dveh nemških podjetij in enega izraelskega, tako da trditi, da ne gre za izraelske proizvode, je pravzaprav neresnično, oziroma je neke vrste sprenevedanje," pa opozarja Juvanova.

Preberi še Kako tesni so odnosi z izraelsko vojaško industrijo?

Izraelsko podjetje Rafael je namreč oborožitveni sistem prvotno zasnovalo in razvilo, zato ohranja pravice intelektualne lastnine nad proizvodom ter določen lastniški delež v EuroSpiku. Juvanova pojasnjuje, da bi bila za prekinitev uporabe teh oborožitvenih sistemov potrebna drastična odločitev - bodisi popolna opustitev bodisi prehod na sisteme drugih proizvajalcev. To pa je, kot poudarja, veliko širše vprašanje od zgolj zamenjave enega oborožitvenega sistema.

"Alternative vsekakor obstajajo, tudi v zadnjih letih bi glede na razvoj dogodkov v Gazi lahko bila sprejeta neka odločitev, da se gre postopoma v opustitev teh sistemov, pa to ni bilo sprejeto," pravi sogovornica.

Nakup sistemov Spike tako ilustrira kompleksnost sodobne vojaške politike, kjer se načela mednarodnega prava, strateški interesi in oborožitvene potrebe pogosto prepletajo.

spike rakete izrael oboroževanje
Naslednji članek

Ne, resno z Aleksandrom Pozvekom

SORODNI ČLANKI

Izrael ob 700 milijonov evrov, španska vlada preklicala nakup orožja

'Smrtonosen vojaški tovor' v Kopru razjezil Amnesty International

Nemčija deloma prepoveduje izvoz vojaške opreme v Izrael

Srbija letos v Izrael izvozila več streliva kot v rekordnem lanskem letu

Prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja dopušča trgovino z določeno opremo

Slovenija prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256