Rakete Spike - izraelske ali ne?

Vlada Roberta Goloba je 31. julija kot prva evropska vlada prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Ob tem naj bi Slovenija dosledno in načelno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava ter varstvo človekovih pravic. Toda, kako naj razumemo dejstvo, da vlada hkrati namenja 24 milijonov evrov za izraelske rakete Spike? Na ministrstvu za obrambo očitke zavračajo in poudarjajo, da gre za rakete, ki so izdelane na evropskih tleh. Vendar številni poznavalci opozarjajo, da gre pravzaprav za nedoslednost.

Spike je prenosni protioklepni raketni sistem tretje generacije z avtomatskim sledenjem tarče in visoko verjetnostjo zadetka. Uporablja se za uničevanje oklepnih vozil do 4.000 m, deluje podnevi, ponoči in ob slabši vidljivosti ter omogoča tudi boj proti helikopterjem in izbranim točkovnim ciljem. "Gre za vprašanje naše nacionalne varnosti. To je tudi sistem, ki nam daje prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, kajti ta trenutni je novejše generacije, kot ga imajo druge države v naši neposredni soseščini," pojasnjuje obramboslovka Jelena Juvan.

Rakete Spike je zasnovalo izraelsko podjetje Rafael FOTO: Profimedia icon-expand

Ministrstvo za obrambo (Mors) poudarja, da raket ne kupuje neposredno v Izraelu ter da Slovenska vojska (SV) protioklepni raketni sistem Spike uporablja že dve desetletji, saj gre za njen glavni protitankovski sistem. Ministrstvo za obrambo je nakup raketnih sistemov Spike izvedlo že v letih 2022 in 2023 prek Natove agencije za nabave, v okviru partnerstva, v katerem sodeluje 13 držav članic zavezništva. Kot so zapisali v pisnem odgovoru, so v proračunih za prihodnji dve leti predvidena sredstva za plačilo davka ob dobavah teh sistemov ter za nakup trenažerja in dodatne opreme, med katero so tudi tarčni sistemi in maskirne mreže. Dodajajo še, da nobene od te opreme ne bodo kupili v Izraelu ali pri izraelskih podjetjih.

Rakete je zasnoval izraelski Rafael

"EuroSpike je res podjetje, ki je v lasti dveh nemških podjetij in enega izraelskega, tako da trditi, da ne gre za izraelske proizvode, je pravzaprav neresnično, oziroma je neke vrste sprenevedanje," pa opozarja Juvanova.