Rakete Spike - izraelske ali ne?

Spike je prenosni protioklepni raketni sistem tretje generacije z avtomatskim sledenjem tarče in visoko verjetnostjo zadetka. Uporablja se za uničevanje oklepnih vozil do 4.000 m, deluje podnevi, ponoči in ob slabši vidljivosti ter omogoča tudi boj proti helikopterjem in izbranim točkovnim ciljem.
"Gre za vprašanje naše nacionalne varnosti. To je tudi sistem, ki nam daje prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, kajti ta trenutni je novejše generacije, kot ga imajo druge države v naši neposredni soseščini," pojasnjuje obramboslovka Jelena Juvan.
Ministrstvo za obrambo (Mors) poudarja, da raket ne kupuje neposredno v Izraelu ter da Slovenska vojska (SV) protioklepni raketni sistem Spike uporablja že dve desetletji, saj gre za njen glavni protitankovski sistem.
Ministrstvo za obrambo je nakup raketnih sistemov Spike izvedlo že v letih 2022 in 2023 prek Natove agencije za nabave, v okviru partnerstva, v katerem sodeluje 13 držav članic zavezništva. Kot so zapisali v pisnem odgovoru, so v proračunih za prihodnji dve leti predvidena sredstva za plačilo davka ob dobavah teh sistemov ter za nakup trenažerja in dodatne opreme, med katero so tudi tarčni sistemi in maskirne mreže. Dodajajo še, da nobene od te opreme ne bodo kupili v Izraelu ali pri izraelskih podjetjih.
Rakete je zasnoval izraelski Rafael
"EuroSpike je res podjetje, ki je v lasti dveh nemških podjetij in enega izraelskega, tako da trditi, da ne gre za izraelske proizvode, je pravzaprav neresnično, oziroma je neke vrste sprenevedanje," pa opozarja Juvanova.
Izraelsko podjetje Rafael je namreč oborožitveni sistem prvotno zasnovalo in razvilo, zato ohranja pravice intelektualne lastnine nad proizvodom ter določen lastniški delež v EuroSpiku. Juvanova pojasnjuje, da bi bila za prekinitev uporabe teh oborožitvenih sistemov potrebna drastična odločitev - bodisi popolna opustitev bodisi prehod na sisteme drugih proizvajalcev. To pa je, kot poudarja, veliko širše vprašanje od zgolj zamenjave enega oborožitvenega sistema.
"Alternative vsekakor obstajajo, tudi v zadnjih letih bi glede na razvoj dogodkov v Gazi lahko bila sprejeta neka odločitev, da se gre postopoma v opustitev teh sistemov, pa to ni bilo sprejeto," pravi sogovornica.
Nakup sistemov Spike tako ilustrira kompleksnost sodobne vojaške politike, kjer se načela mednarodnega prava, strateški interesi in oborožitvene potrebe pogosto prepletajo.