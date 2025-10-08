Rakitniška medvedka z mladičem: Rok za odstrel se je iztekel

Rakitniške medvedke z mladičem, za katero je bil razpisan odstrel, niso odstrelili, rok za dovoljenje pa se je iztekel. Lovci so bili na preži, pravi starešina tamkajšnje lovske družine, a medvedke ni bilo. Po pozivih župana, naj ljudje ločujejo odpadke in smetnjake umikajo v zaprte prostore, so z rakitniških ulic tudi odpeljali vse večje zabojnike. Ti bodo po novem na enem skupnem mestu, kamor upajo, da medvedi ne bodo zahajali, v načrtu pa je nakup varnih zabojnikov za medvede.