Rakitniška medvedka z mladičem: Rok za odstrel se je iztekel

Rakitna, 08. 10. 2025 18.58 | Posodobljeno pred 15 dnevi

Rebeka Tomaduz
Rakitniške medvedke z mladičem, za katero je bil razpisan odstrel, niso odstrelili, rok za dovoljenje pa se je iztekel. Lovci so bili na preži, pravi starešina tamkajšnje lovske družine, a medvedke ni bilo. Po pozivih župana, naj ljudje ločujejo odpadke in smetnjake umikajo v zaprte prostore, so z rakitniških ulic tudi odpeljali vse večje zabojnike. Ti bodo po novem na enem skupnem mestu, kamor upajo, da medvedi ne bodo zahajali, v načrtu pa je nakup varnih zabojnikov za medvede.

