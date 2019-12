Rakun na božičnem sejmu spil kuhano vino, nato pa omagal na cesti

Nemški mediji so se razpisali o pijanem rakunu, ki se je na božičnem sejmu Erfurt dokopal do ostankov kuhanega vina. Po uživanju alkohola je žival omagala, odpeljali pa so jo v zavetišče. Nekateri mediji sicer poročajo, da so rakuna ustrelili.

Na posnetku, ki ga je objavil časnik Bild, je videti, kako se rakun spotika čez tire trama, brska pod smetnjakom ter ovohava in se igra z ženskimi športnimi copati, nakar omaga pred vrati. "Rakun je deloval res pijan," je dejal eden od očividcev. Iz policije so sporočili, da je bila žival očitno pijana, a da niso opravili testa alkoholiziranosti. Gasilci so žival, ki je pogledala pregloboko v kozarec, prepeljali v lokalno zavetišče, kjer je lahko prespala svoj pijanski pohod. Nekateri nemški mediji poročajo, da rakuna v resnici niso odpeljali v zavetišče, ampak so ga ustrelili. Rakunu so domnevno najverjetneje zadišali ostanki kuhanega vina v odvrženih kozarcih in ni vedel, kdaj je dovolj. To ni prvič, da so se po Erfurtu spotikale pijane živali. Lani poleti je namreč policija v bližini katedrala prestregla dva pijana ježa, ki sta očitno našla odvrženo steklenico jajčnega likerja.