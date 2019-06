Ranjeni v potresu v Albaniji: poškodovane tudi hiše

Na jugovzhodu Albanije so zabeležili potresni sunek z magnitudo 5,3 in več popotresnih sunkov. Po zadnjih podatkih so bili zaradi potresa poškodovani štirje ljudje, poškodovanih je tudi približno 60 hiš.

Po navedbah albanskih medijev so bile štiri osebe poškodovane v vasi Floq v bližini mesta Korce, ki je približno 180 kilometrov jugovzhodno od prestolnice Tirana. Po navedbah albanskega inštituta za geoznanost se je potres zgodil ob 6.26 zjutraj, sledilo pa je sedem popotresnih sunkov. Tresenje tal so občutili tudi na jugozahodu Makedonije.