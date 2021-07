Rashford: Nikoli se ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam

Medtem ko Italijani proslavljajo in se veselijo naslova, pa slaba volja v Angliji kar ne pojenja. Po porazu na evropskem prvenstvu še najbolj trpijo mladi temnopolti nogometni zvezdniki Marcus Rashford, Jadon Sancho in Bukayo Saka, ki so bili neuspešni pri izvajanju enajstmetrovk. Družbena omrežja so preplavile žaljivke, v Withingtonu pa so se znesli tudi nad umetniško upodobitvijo Rashforda na zidu.

