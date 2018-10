'Jaz spadam sem. Ti ne!'

Po rasističnem napadu na starejšo žensko na krovu letala Ryanair britansko javnost razburja nov video posnetek, ki se je pojavil na družbenem omrežju Facebook. V trgovini Sainsbury’s je starejši moški začel kričati na varnostnika temne polti in preklinjati, dogodek pa so očividci posneli s telefonom, piše The Independent.