Ravnatelji ostajajo neuslišani: po dveh urah prekinili video povezavo z ministrstvom za šolstvo

Ministrstvo za šolstvo nam ne želi prisluhniti, hkrati pa od nas pričakuje, da bomo prihodnji teden v šolah izpolnjevali nerealne zahteve, so po današnjem posvetu jasni ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Šlo je celo tako daleč, da so se po dveh urah ravnatelji ministrstvu uprli in prekinili video povezavo, pogovor pa nadaljevali sami, na novi, zasebni video povezavi. Nikakor nismo proti ukrepom in samotestiranju, dodajajo ravnatelji, a pogoji ministrstva v praksi niso izvedljivi, zato pričakujejo, da jih bodo v najkrajšem času prilagodili.