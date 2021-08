Ravnatelji razočarani, po več mesecih vprašanj še vedno brez konkretnih odgovorov

Pristojni si želijo, da bi se šolsko leto začelo po modelu B, torej z učenci in dijaki pri pouku. Ministrstvo predlaga samotestiranje učiteljev, odločitev pa bo na svetovalni skupini za covid-19 in vladi. Prizadevali si bomo, da se šole ne bi zapirale. Tudi če bo stanje slabše, bomo naredili vse, da bo šolski prostor odprt, je zagotovil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. Kako pa so bili s sestankom zadovoljni šolniki? Na vprašanja je v studiu odgovarjal glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

