Ravnatelji se sprašujejo, če bodo imeli dovolj kadra za normalen začetek šolskega leta

Ravnatelj največje osnovne šole v Sloveniji Roman Brunšek je moral lani slovenščino dva meseca in pol poučevati sam: "Letos se na razpis učitelja slovenščine ni prijavil nihče." In tik pred začetkom šolskega leta še zmeraj opravljajo razgovore za morebitne zaposlitve. "Edina rešitev, ki jo v tem trenutku vidim za tri delovna mesta, je ta, da nam bo pomagala upokojena učiteljica, da bomo prerazporedili učitelje, ki nimajo popolne ustrezne izobrazbe. Drugače z delom v teh oddelkih ne moremo začeti," pravi Brunšek.

"Sicer pa se je s področja šolstva julija na zavod za zaposlovanje na novo prijavilo okoli 900 oseb, kar je najmanj doslej, če upoštevamo julijske podatke od leta 2020. Med prijavljenimi prevladujejo mlajši s pogodbami za določen čas," pravijo na Zavodu za zaposlovanje. "Če jih najamejo 1. septembra, jih ne pustijo celo leto do 31. avgusta, ampak jim delo prekinejo že konec junija. Kar je v resnici lahko zgolj v funkciji varčevanja s sredstvi. To pa je nedopustno," dodaja Branimir Štrukelj iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Na šolskem ministrstvu razlagajo, da se delavca z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom na prosto delovno mesto na osnovi javnega razpisa praviloma zaposli za nedoločen čas, razen v primeru nadomeščanja ali v primerih pomanjkanja izobrazbe. "Ali ni bilo strokovnega izpita ali niso imeli dokončanega magisterija ali so bili nekje sredi študija, ampak smo ljudi potrebovali, zato smo jih zaposlili," razlaga Brunšek. Ko pogodba preneha veljati, se prijavijo na zavod, septembra pa se zaposlijo na isto delovno mesto. Nekaterim mladim takšen način ustreza. "Nekateri mladi živijo drugače, kot smo živeli včasih. Se zaposlijo, vendar imajo radi počitniški čas prost, potujejo, imajo načrte, zato smo imeli primere, da želijo pogodbo samo do 31. junija," še pojasni Brunšek.

Na ministrstvu poudarjajo, da ne gre za kršenje zakonodaje. Osebo, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za redno zaposlitev, lahko šola zaposli za določen čas do največ enega leta. In dokler ustreznega kadra ne bo dovolj, se bo tako krpanje kadrovskega manka nadaljevalo.