Zamejili cene vrtcem in osnovnim šolam, izpustili pa srednje in glasbene šole

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra je le streljaj stran od Zdravstvenega doma Kamnik in vrtca, in vse tri ustanove se ogrevajo na daljinsko ogrevanje pri istem odjemalcu, vendar je po besedah ravnatelja Branislava Rauterja cena na položnici zasrednje šole vrtoglavo visoka. Dodaja, da je sprva mislil, da gre za pomoto.

"Če pogledamo decembrsko položnico, smo za našo šolo plačali toplotno ogrevanje 6.900 evrov, januarski račun pa je bil skoraj 24.000 evrov. To je več kot 3,5-krat dražje," razlaga Rauter.

Podoben šok so ob odpiranju položnic doživeli na glasbeni šoli Kamnik. Ravnatelj Rok Spruk pojasnjuje, da je ta znesek, ki se je povečal za več kot 300 odstotkov, enostavno previsok ter da ga glasbena šola ne zmore in ne more plačati. "Decembrska položnica je znašala sprejemljivih 1600 evrov, januarska pa že 5400 evrov. Tega ne bomo zdržali," pojasnjuje Spruk in ob tem dodaja, da njihov zavod tega denarja preprostno nima, ker bi samo, če se ogrevajo do aprila, v štirih mesecih znašal ta znesek preko 22.000 evrov. V tem primeru bi se morali odklopiti in zapreti radiatorje.

Zaradi visokih položnic so obupani tudi ravnatelji v Novi Gorici, na Jesenicah in v Mariboru. Nerazumljivo jim je, zakaj jih je vlada izpustila iz uredbe o omejitvi cene plina za daljinsko ogrevanje.