Ravnatelji: Starši imajo pravico vedeti vse podrobnosti o samotestiranju

Test, ki ga bodo starejši učenci in dijaki sami opravili doma, ne bo vstopnica k pouku v živo, zagotavlja zdravstveni minister Janez Poklukar. A več učencev, ko se bo za to odločilo, lažje bomo okužbe v šolah zajezili in pouk s spleta spet vrnili v šole. Vendar pa starši do samotestiranja ostajajo zadržani, interes je po večini šol še vedno nizek in znaša le okoli 10 odstotkov. Ravnatelji pa ostro: to ni prijava na šolski izlet v neznano, gre za zdravstveni postopek. Starši pa imajo, preden svoje otroke na samotestiranje prijavijo, pravico vedeti vse podrobnosti.

