Ravnateljica obvestila starše o napadu, ki se zares ni nikoli zgodil

Napad z nožem v Angliji in mrtvi otroci. Napadalec, rojen na Otoku. Napad z nožem v Nemčiji in trije mrtvi na koncertu. Napadalec Sirec, ki so mu zavrnili azil v Nemčiji. Napad z nožem v ljubljanskem potniškem prometu, poškodovana osnovnošolka, napadalec migrant, državljan tretje države. Kaj v tej napovedi ne drži? Napad z nožem v Ljubljani pred evropskimi volitvami se namreč nikoli ni zgodil. Pa četudi so obvestilo o napadu dobili starši otrok Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani. Tega je poslala ravnateljica te šole. Napada ni bilo, četudi je celo Policija v prvih odzivih na novinarski konferenci govorila o tem dogodku. To je bila seveda glavna tema pred evropskimi volitvami v marsikaterem mediju. A kaj, ko je tri tedne kasneje policija sporočila, da dogodka v resnici sploh ni bilo.