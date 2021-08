Ravnatelju OŠ Prebold v podporo okoli 200 ljudi iz različnih koncev Slovenije

Čez manj kot teden dni se bo začelo novo šolsko leto in ravnatelji se intenzivno pripravljajo na začetek pouka v šolskih klopeh. Ministrstvo za šolstvo jim je tako poslalo tudi okrožnico, v kateri jim pojasnjuje pravne podlage za preverjanje PCT-pogoja za vstop v šolo. A če so eni na začetek šole pripravljeni z visoko precepljenostjo učiteljev, se drugim, ki so starše obvestili, da PCT-ja ne bodo preverjali, v znak podpore zbirajo protestniki. Tako so se v sredo, ko je svet zavoda osnovne šole Prebold na zahtevo inšpekcije razpravljal o delu ravnatelja Petra Žureja, zbrali njegovi podporniki, ki pa so prišli od povsod, ne samo iz Prebolda. Inšpekcija je postopek zoper ravnatelja namreč začela zaradi prijave šolskega sindikata Prebold in enega od staršev.

icon-expand