Razbili eno najokrutnejših kriminalnih skupin v Srbiji

Srbska policija je razbila eno najokrutnejših kriminalnih skupin v državi, ki je odgovorna za številne umore, ugrabitve, mučenja, izsiljevanje in preprodajo drog. Aretirali so 17 ljudi, med njimi tudi vodjo združbe, zloglasnega Veljka Belivuka, sicer kolovodjo ene od navijaških skupin nogometnega kluba Partizan. Kriminalna združba je imela povezave z zasebnimi varnostnimi službami ter visokimi predstavniki policije in politike.

