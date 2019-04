Razbili kriminalno združbo, ki je ponarejala lego kocke

Policija je že v torek opravila hišne preiskave v prostorih kitajskega proizvajalca igrač Lepin, ki je v Šenzhenu na jugu države izdeloval ponarejene lego kocke. Pri tem je prijela štiri osebe, je v petek sporočila policija v Šanghaju.

"Šanghajska policija je oktobra lani ugotovila, da so kocke, ki jih prodaja Lepin, zelo podobne Legovim," so zapisali v sporočilu. Igrače, ki so jih izdelovali v Šenzhenu, so prekopirali iz Legovih načrtov in prodajali po vsej državi. Med njimi so bile tudi igračke iz zbirke Vojna zvezd.