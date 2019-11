Razbili mrežo prodajalcev lažnih diplom in spričeval

V okviru operacije Pero so potekale hišne preiskave in aretacije na območju Bihaća, Cazina, Sarajeva, Zenice, Visokega, Tuzle in Vzhodnega Sarajeva, je pojasnil tiskovni predstavnik državne preiskovalne agencije (Sipa) Luka Miladinović . Med prijetimi sta tudi dva sodelavca Sipe, osumljena izdajanja informacij o operaciji.

Tarča preiskave glede ponarejanja diplom in spričeval so tudi izobraževalne ustanove.

Oblasti niso razkrile identitete aretiranih. Mediji v BiH poročajo, da je bil v operaciji med drugim prijet nekdanji poslanec v parlamentu Federacije BiH Admir Hadžipašić, ustanovitelj in lastnik Centra za izobraževanje odraslih s sedežem v Cazinu na severozahodu BiH. Proti njemu je že v preteklosti potekala preiskava zaradi suma nezakonitega izdajanja diplom. Tarča preiskave je sicer 53 posameznikov in pet izobraževalnih ustanov, je dejala tiskovna predstavnica tožilstva Irena Marjanović Čavić.

Povedala je še, da naj bi bilo od leta 2014 izdanih več tisoč lažnih diplom in spričeval za vse ravni izobraževanja, od osnovne šole do univerze. Prodajali so jih po ceni od 1000 do 15.000 konvertibilnih mark (od približno 510 do skoraj 7700 evrov). V podobni operaciji so februarja v BiH aretirali devet ljudi.

Poročali smo že, da so tudi pri nas odkrili primere ponarejenih diplom. Samo v zadnjih petih letih so odkrili 17 primerov. Potrdili so nam odkrite ponarejene listine s štirih fakultet v Ljubljani, dveh v Mariboru in na Primorskem.